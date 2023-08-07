Москва 07 августа 2023, 14:06 Около 970 тысяч квадратных метров жилья построят по программе КРТ в Москве Гаман: почти 970 тысяч квадратных метров жилья построят в рамках 11 проектов КРТ Сайт мэра и правительства Москвы

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Бывшие промышленные зоны и непродуктивно используемые участки преобразуют в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В этом году правительство Москвы утвердило 19 проектов. Более 20 тысяч человек из старого жилого фонда переедут в новые дома.

Почти 970 тысяч квадратных метров жилья будет построено для программы реновации в рамках 11 проектов комплексного развития территорий, утвержденных в первом полугодии. Максим Гаман

Гаман добавил, что также там появится 1,7 миллиона «квадратов» промышленной и общественно-деловой недвижимости.

На данный момент по программе комплексного развития территории в Москве начали реализовывать 188 проектов. Их общая площадь составит около 2450 гектаров.

Так, по программе комплексного развития на северо-западе Москвы возвели апарт-комплекс с бассейнами и спа-зоной.