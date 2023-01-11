Москва 11 января 2023, 17:23 Около 90 километров дорог построят в Москве в 2023 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в 2023 году в столице будет проложено порядка 90 километров дорог. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Как заметил Бочкарев, темпы строительства и реконструкции дорог будут такими же, как и в 2022 году. Главным дорожным проектом в столице по-прежнему остается строительство Московского скоростного диаметра (МСД).

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В текущем году строители завершат работы на Южной рокаде, реконструируют три развязки на МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

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