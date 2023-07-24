Москва 24 июля 2023, 16:31 Около 87 тысяч дольщиков в Москве приобрели квартиры по схеме с эскроу-счетами Заммэра Москвы Бочкарев: около 87 тысяч человек получили квартиры с помощью эскроу‑счетов Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала действия новой схемы долевого строительства в Москве совершили около 124 тысяч сделок на жилые и не жилые помещения только с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С переходом к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 87 тысяч договоров долевого участия по квартирам и более 37 тысяч ДДУ по нежилым помещениям, в числе которых машиноместа, офисные и иные коммерческие объекты», — сказал он.

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После ввода объектов предприниматели получили денежные средства дольщиков, которые они накопили на этих счетах.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что для каждого ДДУ открывают специальный эскроу-счет. Таким образом, уже раскрыли около 124 тысяч счетов на общую сумму 1,2 триллиона рублей.

Всего по новой схеме в Москве построили около 10,1 миллиона квадратных метров недвижимости, на которые выдали 201 разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что дольщики ЖК «Булатниково» и «Три квартала» в Ленинском округе получат ключи от квартир до конца года.