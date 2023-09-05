05 сентября 2023, 10:42
Около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников установили в Москве в этом году
Бирюков: около 6,5 тысячи энергоэффективных ламп установили в Москве в 2023 году
С начала 2023 года в уличные фонари в Москве установили около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
С 2011 года количество осветительных приборов в столице выросло практически вдвое. При этом с 2015 года в Москве установили более 200 тысяч светодиодных светильников.
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По словам Бирюкова, такие лампы позволили экономить до 30% электроэнергии, и благодаря переходу на них электропотребление города осталось на прежнем уровне.
В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии.
Петр Бирюков
Ранее стало известно о том, что в Москве перед зимой создали необходимые резервы топлива и мощностей.
Благоустройство
Москва 2023
Петр Бирюков
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