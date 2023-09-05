Москва 05 сентября 2023, 10:42 Около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников установили в Москве в этом году Бирюков: около 6,5 тысячи энергоэффективных ламп установили в Москве в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала 2023 года в уличные фонари в Москве установили около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

С 2011 года количество осветительных приборов в столице выросло практически вдвое. При этом с 2015 года в Москве установили более 200 тысяч светодиодных светильников.

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По словам Бирюкова, такие лампы позволили экономить до 30% электроэнергии, и благодаря переходу на них электропотребление города осталось на прежнем уровне.

В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Петр Бирюков

Ранее стало известно о том, что в Москве перед зимой создали необходимые резервы топлива и мощностей.