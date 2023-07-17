Москва 17 июля 2023, 13:18 Около 600 паркоматов демонтируют в Москве до конца лета «Коммерсант»: 590 уличных паркоматов демонтируют в Москве до конца лета из-за ненадобности РИА «Новости»

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Администрация Москвы демонтирует 590 городских паркоматов. Сегодня автомобилисты почти не пользуются этими устройствами для оплаты, сообщило издание «Коммерсант».

По данным дептранса Москвы, на паркоматы приходилось менее 1% всех трансакций пользователей паркингов, а 95% платежей шли через приложения. При этом их обслуживание в 2022 году обошлось властям столицы в более чем 100 миллионов рублей.

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Демонтаж и восстановление асфальта и плитки выполнят в течение 30 дней после подписания контракта, предположительно до конца лета. Соответствующий тендер на сумму 11,7 миллиона рублей уже завершился.

Пресс-служба «Администратора парковочного пространства» (АМПП) уточнила, что 80 наиболее востребованных паркоматов сохранят у медучреждений, вокзалов и торговых центров. Оставшиеся устройства передадут в регионы, которые только начали развивать платные парковки.

Демонтированные устройства будут храниться на одной из площадок «Мосгортранса» в Красногорске.

Ранее жителям столицы рассказали о новых автомагистралях в городе.