Москва 14 июля 2023, 11:18 Около 60 тысяч соцработников повысили квалификацию в Институте профобразования Москвы Ракова: около 60 тысяч соцработников улучшили навыки в Институте профобразования Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Институту дополнительного профобразования работников социальной сферы департамента труда и соцзащиты населения Москвы исполнилось 15 лет. За это время примерно 60 тысяч человек освоили программы повышения квалификации и переподготовки. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что активная деятельность команды ИДПО подогрела интерес к повышению квалификации. Соцработники осваивают в институте необходимые знания, связанные с технологиями обслуживания, уходом, оказанием первой помощи и эффективной коммуникацией.

Чтобы отвечать требованиям современной жизни и оказывать горожанам социальные услуги высокого уровня, специалистам необходимо профессиональное развитие. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что в институте действуют свыше 70 образовательных программ. За пять лет число обучающихся увеличилось вдвое — до более восьми тысяч в 2022 году, из которых две тысячи — соцработники.

В институте преподают кандидаты социологических, педагогических, экономических, психологических наук. Пройти программы можно онлайн, офлайн и в смешанном режиме. Основу обучения составляют практические занятия.

Кроме того, два года назад для слушателей создали цифровую платформу электронного обучения «ИДПОзнание». Обучение на ней проходит с помощью коротких текстов, видеороликов и игр.

Ранее соцработники помогли 16 тысячам пенсионеров из сел Подмосковья пройти диспансеризацию с начала года.