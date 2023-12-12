Москва 12 декабря 2023, 14:02 Около 40 млн «квадратов» недвижимости возвели на месте промзон в Москве за 10 лет Бочкарев: 1115 объектов недвижимости возвели в Москве за 10 лет на месте промзон Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Москве за 10 лет на месте промзон возвели около 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Это и жилые дома, и спортивные, социальные и другие комплексы разного назначения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние 10 лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом», — подчеркнул он.

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Так, по его словам, в столице возвели 534 жилых объекта, из которых многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 миллиона квадратных метров.

Также на месте промзон появились 105 объектов социальной инфраструктуры, 162 административно-деловых и торгово-бытовых объектов, 251 здание коммунального назначения, а также 63 промышленно-производственных и научных комплексов.

Кроме этого, в ближайшее время на месте бывшей промзоны Грайвороново появятся современные дома и хоккейный центр.