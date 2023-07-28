Москва 28 июля 2023, 11:24 Около 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы 27 июля В некоторых районах Москвы за ночь выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг, 27 июля, преимущественно во второй половине дня в Москве прошел сильный дождь, местами с грозами. Больше всего осадков выпало в трех округах: на востоке столицы, Зеленограде и ТиНАО. Об этом сообщил департамент городского хозяйства в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков. В Зеленограде — 32 миллиметра, в Новых округах — 17 миллиметров и на востоке — 16 миллиметров.

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Кроме этого, по данным синоптиков, дождь не оставит Москву и сегодня. В течение дня ожидают осадки до 25 миллиметров, местами пройдут грозы.

В связи с таким прогнозом, на улицах продолжают дежурить 300 бригад и около 290 единиц техники. Специалисты находятся в режиме повышенной готовности.

Сообщить о временных скоплениях воды можно по номерам диспетчерских служб, а также в социальной сети «ВКонтакте» ГУП «Мосводостока.

Ранее пресс-служба МЧС предупредила москвичей о грозе с градом в пятницу.