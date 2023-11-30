Москва 30 ноября 2023, 16:40 Около 35 тысяч поездок совершили пассажиры на новом мини-электробусе в Москве Дептранс Москвы

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В Москве продолжают тестирование нового мини-электробуса на маршруте № 883. За полгода своей работы он проехал более 21 тысячи километров и совершили около 35 тысяч поездок. Испытания продлятся до марта 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Тестирование электробуса малого класса переходит в зимний режим. Специалисты будут тщательно отслеживать работу климатической системы и различных систем безопасности», — подчеркнул он.

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Электробусы ездят по Москве уже пять зим, что говорит об их надежности и комфорте для пассажиров. Столица занимает первое место в Европе по количеству такого транспорта. В случае успешного тестирование новой мини-версии автопарк могут полностью заменить на автобусы малого класса.

На свой первый маршрут «Газель e-City» вышла в конце мая этого года. Эта модель общественного транспорта рассчитана на 16 пассажиров. Она оснащена системой кондиционирования и видеонаблюдения, табло с высоким разрешением, а также мультимедийным экраном