Москва 24 августа 2023, 17:50 Около 30 площадок для реновации утвердили в Москве Левкин: программу реновации в этом году реализуют на 27 площадках в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве утвердили 27 новых территорий для строительства домов по программе реновации. На этих участках спроектировали 418 домов общей площадью в 7,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«С 2017 года число земельных участков для возведения нового жилья увеличилось в четыре раза, с 2,9 миллиона квадратных метров до более 11 миллионов „квадратов“ соответственно», — подчеркнул он.

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По его словам, все дома возводят по новым единым стандартам. Их строят в доступности от социальной инфраструктуры района, а также транспорта. Кроме этого, благодаря программе реновации увеличивается приток населения в отдаленные части города.

В пресс-службе департамента уточнили, что в Москве в эксплуатацию уже сдали 260 жилых зданий. Таким образом, 129 тысяч жителей из 802 старых домов получили новые квартиры по реновации, а более 105 тысяч из них уже отпраздновали новоселье.

Ранее жителям столицы сообщили, что дом по реновации возведут на северо-западе Москвы.