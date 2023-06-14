Москва 14 июня 2023, 20:04 Около 30 коммерческих, деловых и производственных зданий построили в Москве Бочкарев: почти 30 коммерческих, деловых и производственных объектов построили в Москве Фото: freepik.com

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С января в столице возвели 27 коммерческих, деловых и производственных объектов, сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве за пять месяцев достроили десять торговых объектов, пять складов, по шесть офисных и производственных комплексов общей площадью почти 235 тысяч «квадратов», уточнил заммэра. Большую часть зданий возвели на деньги частных инвесторов.

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Благодаря благоприятному инвестиционному климату каждый год в эксплуатацию вводят десятки коммерческих, деловых и производственных объектов, добавил Бочкарев. Это позволяет создавать дополнительные рабочие места в шаговой доступности от районов, где проживают потенциальные сотрудники.

Всего с начала 2023 года в столице достроили 232 различных объекта — свыше 5,65 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что офисный кластер на 1200 рабочих мест откроют в Таганском районе.