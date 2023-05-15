Москва 15 мая 2023, 17:26 Около 30 доходных домов конца XIX — начала XX века отремонтируют в Москве Вице-спикер МГД Орлов: ремонт доходных домов — пример сохранения архитектурного наследия РИА «Новости»

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В столице за деньги из Фонда капитального ремонта приведут в порядок почти 30 старинных доходных домов. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на вице-спикера Мосгордумы, председателя комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова.

Три десятка уникальных доходных домов конца XIX — начала XX века постройки планируют отремонтировать в Москве в 2023 году. Благодаря реставрации эти памятники архитектуры удастся сохранить в жилом состоянии.

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В те далекие времена такого рода здания были передовой концепцией: впервые в столице начали строить многоквартирное жилье для сдачи в аренду. Каждый дом возводили по современным технологиям.

«Существовали и жесткие правила использования квартир — нередки были случаи, когда контрактом предусматривался регулярный ремонт или запрет курения. К имуществу относились рачительно. Ремонт доходных домов, который проводится сейчас в столице, продолжает традицию бережного отношения к жилью», — рассказал Орлов.

В этих зданиях до сих пор проживают жители столицы. Поэтому при ремонте будут учитывать не только историческое значение, но и комфорт жильцов, добавил депутат.

Специалисты отремонтируют фасады и крыши, заменят коммуникации в доме в Олсуфьевском переулке, а в здании в 1-м Неопалимовском переулке еще восстановят архитектурные декорации. В доме на улице Покровке укрепят кирпичную кладку и отреставрируют лепнину.

Ранее московские власти сообщили о капитальном ремонте фасада дома XX века в Мещанском районе.