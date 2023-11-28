Москва 28 ноября 2023, 15:07 Около 1,8 миллиона «квадратов» жилья ввели в Новой Москве с начала года Бочкарев: около 1,8 миллиона квадратных метров жилья ввели в ТиНАО с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Троицком и Новомосковском округах Москвы с начала года ввели более 1,78 миллиона квадратных метров жилья. Свыше 634 тысяч «квадратов» составили ИЖС. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца года к проектам жилой застройки добавится еще примерно 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных зданий.

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Глава департамента по разработке новых территорий Владимир Жидкин отметил, что благодаря улучшению транспортной и социальной инфраструктуры продажи квартир в Новой Москве стали происходить на 10% быстрее, чем в старых границах столицы.

Кроме того, четыре миллиона «квадратов» жилья уже ввели в Москве с начала реновации.