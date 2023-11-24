Москва 24 ноября 2023, 14:51 Около 160 катков с искусственным льдом откроют в Москве Бирюков: около 160 открытых катков с искусственным льдом откроют в Москве зимой Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Примерно 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах», — сообщил он.

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В пресс-службе городского хозяйства Москвы уточнили, что намораживание искусственного льда занимает несколько дней. Прежде всего основание площадки выравнивают слоем песка. На него укладывают целлофан и прочные резиновые маты, которые содержат трубки с жидким хладоносителем.

Как правило, лед намораживают до толщины от 10 до 12 сантиметров с помощью холодильных установок. После этого ледозаливочные комбайны выравнивают и полируют покрытие.

У каждого катка оборудуют пункты проката, обогрева и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, рядом организуют раздевалки и точки питания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке катков для зимнего отдыха.