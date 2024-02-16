Москва 16 февраля 2024, 14:31 Около 15 тысяч кровельщиков начали очищать крыши в Москве после снегопада

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К очистке крыш многоквартирных домов в Москве после снегопада приступили около 15 тысяч кровельщиков. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В работах задействовали 14,5 тысячи работников и более 250 автоподъемников.

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«В настоящее время все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, очищают не только скаты крыш, но и выдающиеся элементы фасадов, а также водосточные желоба.

Зоны работ огородили специальными лентами и заграждениями. Горожан призвали быть особенно внимательными и избегать зон с работающими кровельщиками.

Москвичи смогут отдохнуть от снегопада только в субботу, а уже в воскресенье осадки в столице продолжатся. В город придет циклон «Рикса».