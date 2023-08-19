Москва 19 августа 2023, 19:23 Около 140 объектов здравоохранения выстроили в Москве за последние 12 лет Собянин: с 2011 года в Москве появилось около 140 новых объектов здравоохранения Сайт мэра и правительства Москвы

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Московская система здравоохранения значительно расширилась за последние 12 лет. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, с 2011 года в городе появилось 140 новых объектов медицинского назначения.

Сейчас в Москве идет реконструкция ключевых стационаров, в которых обновляют оборудование. Параллельно строят более миллиона квадратных метров медицинских объектов.

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«Среди знаковых — Московский многопрофильный клинический центр „Коммунарка“, новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова, крупнейший перинатальный центр ГКБ № 67 имени Ворохобова», — уточнил Собянин.

Ранее глава города рассказал о реализации в Москве стандарта экстренной медицинской помощи, позволяющего сделать столичную систему скорой помощи одной из лучших в мире.