Около 1200 человек эвакуировали из офисного центра в Москве | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 14:18 Около 1200 человек эвакуировали из офисного центра в Москве МЧС: в офисном центре на улице Сахарова в Москве произошло тление утеплителя под обшивкой Главное управление МЧС России по Москве

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Спасателей вызвали на задымление в офисном центре на улице Сахарова, 10, в Москве. В ГУ МЧС России по столице сообщили «360», что произошло тление утеплителя.

Дежурная часть приняла заявку, подразделение выехало на место — к 14-этажному административному зданию.

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«Происходит тление утеплителя за вентилируемым фасадом, за обшивкой. Площадь тления уточняется. В 13:46 возгорание было локализовано, продолжаем проливку», — сообщили спасатели.

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Главное управление МЧС России по Москве Главное управление МЧС России по Москве Главное управление МЧС России по Москве

Источник «360» заявил, что утеплитель тлел с пятого по 11-й этаж без открытого горения. Пока одна группа занималась проливкой обшивки, другая вошла в здание. Около 1200 человек вывели еще до приезда специалистов, никто не пострадал.

На месте развернули штаб. Двери заблокировали. Администрация офисного центра частично обесточила здание. По информации специалистов, его могут отключить от электричества полностью.