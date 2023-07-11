Москва 11 июля 2023, 17:17 Около 12 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры по реновации в июне Почти 12 тысяч москвичей начали переселение в новые квартиры в июне по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В прошлом месяце почти 12 тысяч участников московской реновации из 22 районов и поселений приступили к переезду в новое жилье. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что в конце июня свыше 5,5 тысячи москвичей из 13 районов начали переезжать в новые квартиры по реновации.

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Всего за первый летний месяц департамент горимущества подготовил предложения равнозначных квартир для 11,9 тысячи жителей столицы. Первые из них подписали договоры на новое жилье, а остальные — смотрят квартиры и оформляют документы.

Гаман добавил, что участникам реновации также выдают буклеты «Электронные помощники при переезде в новую квартиру» с инструкцией по переселению и QR-ссылками на сервисы на mos.ru.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что 30 новостроек по программе реновации ввели с начала года.