Москва 24 января 2024, 10:29 Около 1120 олимпийских бассейнов в сутки. Москвичам рассказали о снабжении столицы водой «Мосводоканал» поставил в столицу и область 1,1 млрд кубометров воды в 2023 году Freepik

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Четыре станции водоподготовки — Западная, Рублевская, Восточная и Северная — поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов», — рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

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Таким образом, водой обеспечили свыше 15 миллионов человек — почти каждого десятого россиянина.

Специалисты четырех станций очищают воду в несколько этапов: осветляют, фильтруют и обеззараживают. При этом технологии и оборудование постоянно модернизируют. Например, в столице первыми в стране начали использовать мембранное фильтрование. Станции водоподготовки внедрили озонирование с сорбцией на активированном угле.

Перед подачей воды в мегаполис на станциях в нее добавляют гипохлорид натрия для защиты от бактерий и микроорганизмов при транспортировке.

За год в Москве провели более трех миллионов исследований качества воды. Ее состояние проверяют по 184 показателям.