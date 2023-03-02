Москва 02 марта 2023, 12:05 Около 100 современных поездов «Москва-2020» запустят на БКЛ

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Пассажиров Большой кольцевой линии, открытие которой состоялось 1 марта, будут перевозить около 100 современных поездов «Москва-2020». Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Благодаря запуску новых вагонов поездка москвичей на метро станет еще комфортнее и быстрее.

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Отмечается, что вагоны типа «Москва-2020» оборудованы USB-зарядками у сидений, широкими дверными проходами и подсветками в цвет линий для удобства пассажиров.