11 января 2024, 14:01
Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки
Синоптик Синенков: в Москве выпадет около 10% месячной нормы осадков
В Москве в течение суток будет идти снегопад и прекратится только в пятницу днем. За это время выпадет примерно 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Мы ожидаем в районе трех-пяти миллиметров при месячной норме пять миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится», — уточнил он.
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Синенков отметил, что три-пять миллиметров осадков составляет почти 10% месячной нормы.
За прошедшие сутки в Москве уже выпало пять миллиметров осадков. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров
На Москву также обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость — до 300 метров.
«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах.
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