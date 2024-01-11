Москва 11 января 2024, 14:01 Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки Синоптик Синенков: в Москве выпадет около 10% месячной нормы осадков Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Москве в течение суток будет идти снегопад и прекратится только в пятницу днем. За это время выпадет примерно 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в районе трех-пяти миллиметров при месячной норме пять миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится», — уточнил он.

Реклама

Синенков отметил, что три-пять миллиметров осадков составляет почти 10% месячной нормы.

За прошедшие сутки в Москве уже выпало пять миллиметров осадков. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров

На Москву также обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость — до 300 метров.

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах.