Москва 30 июня 2023, 08:54 Официальную стоимость жилья в Москве снизили «Российская газета»: Минстрой снизил официальную стоимость жилья в Москве на 5% Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

По приказу Минстроя в столице снизили официальную цену на жилую недвижимость. Теперь по закону квадратный метр будет стоить на 5% дешевле, сообщила «Российская газета».

«Нормативная стоимость „квадрата“ в целом по РФ меняется раз в полгода. Сейчас она равняется 88 737 рублям. Но для второго полугодия ведомство подняло ее до 93 457 рублей», — уточнило издание.

Реклама

Расчеты Минстроя показывают официальное снижение цен на жилые объекты в столице с 170 до 161,6 тысячи рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге стоимость жилья по-прежнему составит 165 тысяч рублей за квадратный метр. На Чукотке цены на недвижимость подскочат со 124 до 155 тысяч рублей, а в Еврейской АО — упадут со 124 до 75 тысяч. Краснодарский и Приморский края покажут незначительное снижение стоимости — 153 и 151 тысяч рублей.

Самую дешевую жилую недвижимость можно приобрести в Кабардино-Балкарии по цене 42,7 тысячи рублей за «квадрат», а также в Ингушетии — 46,3 тысячи и в Курганской области — 56,5 тысячи.

Ранее «Метриум» зафиксировал в Раменках наибольший рост цен на жилье среди районов Старой Москвы.