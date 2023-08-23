Москва 23 августа 2023, 13:40 Офисы и магазины построят на западе и северо-западе Москвы Город выставил на торги 2 помещения на западе и северо-западе Москвы под офис или магазин Сайт мэра и правительства Москвы

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Два помещения на Мосфильмовской улице и в 3-м Силикатном проезде выставили на торги. Инвесторы разместят там магазины, офисы или другие объекты социальной инфраструктуры. Их общая площадь составляет более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, первое из помещений имеет два отдельных входа, высокие потолки в 3,7 метра и большие панорамные окна. Второе подобного типа входит в состав офисно-торгового центра.

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«Одно из них, площадью свыше 760 квадратных метров, расположено в Раменках. Второй объект площадью более 260 квадратных метров — в Хорошево-Мневниках», — заявил Гаман

Столица регулярно выставляет на торги помещения для размещения объектов социального обслуживания. Стать инвестором может любой желающий представительно малого или среднего бизнеса. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале.

Ранее стало известно, что два автосервиса построят в Новой Москве и на юго-западе столицы. Инвесторы-победители заключат с городом договоры на 2,5 года.