Москва 01 сентября 2023, 10:33 Офисы и магазины появятся в здании на Ходынском бульваре в Москве Москва выставит на торги шесть помещений в одном здании на Ходынском бульваре Сайт мэра и правительства Москвы

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Этой осенью столица выставит на торги шесть помещений в одном здании на Ходынском бульваре вблизи станции метро «ЦСКА». Инвесторы разместят там офисы, магазины или медицинские центры. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставит на торги шесть помещений общей площадью почти тысяча квадратных метров в здании по адресу: Ходынский бульвар, дом № 15. Покупатели смогут выбрать объекты площадью от 96,7 до 207,3 квадратного метра», — рассказал он.

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Гаман отметил, что каждое помещение имеет отдельные входы и потолки высотой в три метра. С одной стороны от здания находится парк «Березовая роща», с другой — «Ходынское поле».

Подробная информация доступна на официальном сайте инвестиционного портала города.

Ранее стало известно, что Москва выставила на торги здание под спортивный центр на востоке столицы.