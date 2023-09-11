Москва 11 сентября 2023, 17:15 Офисный центр у станции метро «Калужская» в Москве получит статус масштабного инвестпроекта Инвестор построит крупный офисный центр у станции метро «Калужская» в Москве Unsplash

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Офисный комплекс с подземной парковкой появится в Москве недалеко от станции метро «Калужская». Об этом сообщили в Информационном центре правительства Москвы.

Строительством проекта займется инвестор, а само здание получит статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Этот статус предполагает, что объект увеличит количество рабочих мест, улучшит условия для инвестирования в столице, а также послужит развитию московской инфраструктуры.

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«Офисный центр с паркингом инвестор построит на участке площадью около 0,6 гектара. Землю для реализации МаИП предоставили без проведения торгов на пять лет, в течение которых он должен завершить возведение объектов и ввести их в эксплуатацию», — рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Офисный центр послужит источником рабочих мест за пределами центра столицы.

Ранее в Москве анонсировали торги, объектом которых станет участок на улице Чечулина. Инвестор сможет построить там спортивный комплекс с бассейном.