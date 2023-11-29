Москва 29 ноября 2023, 17:59 Офисный центр с восьмиугольной башней построят на севере Москвы Бочкарев: офисный центр с восьмиугольной башней построят в районе Аэропорт Freepik

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В Москве одобрили проект строительства делового комплекса с восьмиугольной башней в районе Аэропорт. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье», — уточнил он.

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Бизнес-центр появится по адресу: Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Для его отделки применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. В проекте сочетаются витражные и многослойные вентилируемые части с панелями из искусственного камня.

Кроме того, рабочие благоустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение, добавят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.

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