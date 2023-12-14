Москва 14 декабря 2023, 13:37 Офисный центр построят на северо-западе Москвы Новый офисный центр появится в районе Южное Тушино в Москве РИА «Новости»

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Офисный центр с автомойкой и магазином появится в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

«Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», — подчеркнула она.

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Здание построят по адресу Походный проезд, владение 5, строение 11. На территории в 0,3 гектара появится объект общей площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдет парковка, рассчитанная на 20 машиномест.

Еще одно четырехэтажное офисное здание построят в столичном районе Котловка. Оно поможет снизить маятниковую миграцию и создаст новые рабочие места.