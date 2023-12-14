14 декабря 2023, 13:37
Офисный центр построят на северо-западе Москвы
Новый офисный центр появится в районе Южное Тушино в Москве
Офисный центр с автомойкой и магазином появится в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
«Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», — подчеркнула она.
Реклама
Здание построят по адресу Походный проезд, владение 5, строение 11. На территории в 0,3 гектара появится объект общей площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдет парковка, рассчитанная на 20 машиномест.
Еще одно четырехэтажное офисное здание построят в столичном районе Котловка. Оно поможет снизить маятниковую миграцию и создаст новые рабочие места.
Строительство
Рабочие места
Москва 2023
Реклама
Реклама