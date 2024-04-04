Москва 04 апреля 2024, 07:27 Офисный центр на 6 тысяч рабочих мест построят в поселении Внуковском ТиНАО Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Новый офисный центр на шесть тысяч рабочих мест появится в деревне Ликове поселения Внуковского ТиНАО. Строительством в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) займется инвестор из структуры группы компаний «Абсолют». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. <…> После ввода объекта в эксплуатацию найти работу рядом с домом смогут не менее шести тысяч жителей ТиНАО», — сообщил Овчинский.

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На территории офисного центра появится благоустроенный внутренний двор с местами для отдыха, а также подземный и открытый паркинг на 500 машино-мест. Площадь нового бизнес-центра составит более 40 тысяч квадратных метров.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

По городской программе инвестор планирует построить во Внуковском два деловых комплекса общей площадью около 75 тысяч квадратных метров, на которых найдут работу около 10,5 тысячи жителей региона. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025–2026 годы.

За четыре года работы программы создания МПТ в Москве заключили более 80 соглашений с инвесторами на строительство более 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости.