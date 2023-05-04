Москва 04 мая 2023, 15:06 Офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково Заммэра Бочкарев: офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково freepik.com

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На западе Москвы возведут офисное здание, на крыше которого разместят веранды. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В Западном административном округе столицы, в районе Фили-Давыдково, на улице Алексея Свиридова, появятся два корпуса делового центра, общая площадь которых превысит 21 тысячу «квадратов».

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Застройщик уже получил разрешение на работы от Мосгосстройнадзора.

«Строительство офисного комплекса класса А позволит дополнительно создать в районе более 1,7 тысячи рабочих мест», — отметил Бочкарев.

Деловой центр будет выполнен в современном архитектурном стиле. Десятиэтажные корпуса гармонично впишутся в окружающую застройку.

В зданиях обустроят подземный паркинг с охраной более чем на 20 машин. Первые этажи займут магазины и общепит, в самом здании расположатся офисные площади, а на крыше сделают открытые террасы.

Прилегающая территория офисного комплекса будет доступна для посещения горожан. Кроме того, для посетителей и сотрудников будет работать кафе с летней верандой. Около здания обустроят прогулочную аллею и площадки для воркаута