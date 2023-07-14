Москва 14 июля 2023, 13:22 Офисный комплекс с гостиницей и рестораном возведут на востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: офисный комплекс из трех башен построят на Щелковском шоссе mka.mos.ru

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В Восточном административном округе появится многофункциональный комплекс с гостиницей, рестораном и офисами. Проект на его возведение уже одобрили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в Северном Измайлове инвестор планирует построить три многоэтажные башни общей площадью 91,7 тысячи квадратных метров на общем стилобате с подземной стоянкой. При этом площадь всего комплекса составит 112 тысяч «квадратов».

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По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, первые этажи объекта займут магазины и кафе, а также гостиничные холлы. На втором разместят офисы, фитнес-центр и ресторан. Во всех башнях обустроят отельные номера и разные служебно-бытовые помещения.

Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят. Там высадят деревья, кустарники и клумбы. Кроме того, во дворах оборудуют тротуары, водоотводные лотки и поставят ограждения.

Ранее председатель Москомстройинвеста Пятова сообщила, что в Южном Бутове построят Культурно-спортивный центр.