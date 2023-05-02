Москва 02 мая 2023, 13:22 Офисное здание трапецевидной формы появится в Басманном районе Москвы Главный архитектор Москвы Кузнецов: в Басманном районе построят здание трапецевидной формы РИА «Новости»

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Семиэтажное офисное здание трапецевидной формы появится в Бассманном районе Москвы. Его общая площадь составит порядка 12 тысяч квадратных метров. Проект уже согласовала Москомархитектура, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание построят по адресу: Переведеновский переулок, владение 13, строения 11 и 12.

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«Близость к железной дороги послужила основой для создания архитектурного образа. Здание будет иметь форму плоско-вогнутой линзы и скругленные углы, в том числе по периметру кровли. Плавные линии, по задумке авторов, повторяют форму вагонов, а отделка фасадов панелями из титан-цинка поддерживает идею», — отметил он.

Все фасады здания будут с витражным ленточным остеклением высотой 2,1 метра — за исключением одного, который обращен к железнодорожным путям. Там поверхность будет полностью остеклена.

При этом на кровле планируют разместить техническую зону: ее спрячут под декоративным экраном.

План предусматривает подземную парковку: на двух этажах разместят 75 машино-мест. При этом на первом этаже здания сделают лобби с зоной ожидания и баром. Остальные этажи займут офисные помещения, оборудованные переговорными, зонами отдыха и небольшими кухнями.