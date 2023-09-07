Москва 07 сентября 2023, 15:59 Офисное здание появится на месте старого строения в центре Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в районе Якиманка построят офисное здание Фото: freepik.com

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В центре столицы планируют возвести небольшое офисное здание. Его спроектировали под стиль Старомонетного переулка. Объект появится в районе Якиманка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Двухэтажное здание площадью 320 квадратных метров с примыкающей одноэтажной автостоянкой будет возведено в тех же габаритах, что и планируемое к сносу ветхое строение», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что здание впишется в архитектурный стиль сложившейся застройки. У объекта будет выраженная ось симметрии, а уступы террас с восточной и западной сторон сформируют ступенчатый силуэт.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, у застройщика готова проектная документация, вскоре он получит разрешение на строительство. Когда здание достроят, специалисты приступят к работам по декоративному мощению на прилегающей территории. Также там высадят растения и установят архитектурную подсветку.

Ранее москвичам сообщили, что новое здание ЗАГСа возведут на улице Дубравная в районе Митино. Строительство планируется завершить в 2025 году.