Москва 18 сентября 2023, 14:07 Офисно-складской комплекс достроят в Новой Москве до конца года Офисно-складской комплекс достроят в поселении Сосенское в Москве до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве, в поселении Сосенское, до конца года достроят офисно-складской комплекс. Общая площадь объекта составит около 11,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Одна из приоритетных задач для нас — создание рабочих мест на территории поселения Сосенское, где уже построено большое количество офисов. Отсюда и потребность в складах», — пояснил он.

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По его словам, комплекс будет состоять из складского помещения и двухэтажного административно-бытового здания. По окончанию работ специалисты благоустроят и озеленят территорию. Также там оборудуют парковку и площадку для отдыха.

Ранее жителям Москвы сообщили, что коттеджный жилой комплекс появится в поселении Краснопахорское.