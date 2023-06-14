14 июня 2023, 17:01
ОЭЗ «Технополис Москва» признали наиболее инвестиционно привлекательной площадкой России
Мэр Собянин: ОЭЗ «Технополис Москва» возглавила рейтинг особых экономических зон России
Столичная особая экономическая зона «Технополис Москва» третий раз подряд стала лидером в рейтинге российских индустриальных парков и ОЭЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По итогам 2022 года столичная ОЭЗ стала лучшей среди 126 площадок — 26 особых экономических зон и 100 индустриальных парков.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Эксперты считают, что таких результатов удалось добиться в том числе благодаря расширению территории и строительству инфраструктуры.
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Сейчас в московской ОЭЗ работают свыше 200 предприятий. Из них примерно 90 имеют статус резидента. Компании занимаются выпуском лекарств, программных продуктов, микросхем и другой значимой продукции.
Каждый год предприятия наращивают объемы производства. В прошлом году рост составил 61,1%. Это стало возможно за счет расширения рынка сбыта. С момента основания ОЭЗ бизнес инвестировал в свои предприятия больше 125 миллиардов рублей.
Ранее Овчинский заявил, что инновационные лекарства начнут производить в ОЭЗ «Технополис Москва».
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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