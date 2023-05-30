30 мая 2023, 19:16
Одно из офисных зданий на Арбате реконструируют
Площадь офисного здания на Арбате увеличат во время реконструкции
В центре столицы планируют обновить нежилое офисное здание, чтобы увеличить его площадь. Об этом сообщили на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
В столичном районе Арбат реконструируют объект, расположенный на земельном участке в 0,1 гектара в Борисоглебском переулке.
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«Проработана визуализация проекта — согласно экспертным заключениям, здание будет органично вписано в застройку, с учетом того, что на смежном участке находится объект культурного наследия — Александровский приют для неизлечимо больных, построенный в XIX веке», — отметила Пятова.
После работ площадь здания увеличится с 860 квадратных метров до 1,95 тысячи «квадратов». Функциональность сооружения останется прежней — в нем разместят офисы.
Ранее Владислав Овчинский сообщил, что инвестор почти достроил бизнес-центр в Бутырском районе Москвы.
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