Москва 14 августа 2023, 16:17 Один из старейших долгостроев Москвы ввели в эксплуатацию в Троицке Заммэра Бочкарев: в Новой Москве закончили строить жилой комплекс «Троицк Е-39» Пресс-служба комитета градостроительной политики и строительства Москвы

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Жилой комплекс «Троицк Е-39», строительство которого с перерывами тянулось двадцать лет, ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом сообщили на сайте комитета градостроительной политики и строительства столицы.

Стройка «Троицка Е-39» началась еще в 2003 году, однако уже через два года компания-застройщик обанкротилась. Только при нынешнем мэре Москвы строительство сдвинулось с мертвой точки. Застройщиком объекта стал Московский фонд защиты прав дольщиков. Все работы велись за счет бюджета столицы. Сейчас на месте долгостроя — два корпуса на 336 квартир, общей площадью около 27,3 тысячи квадратных метров.

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«Выдача ключей начнется после завершения необходимых юридических и организационных процедур, всех дольщиков официально проинформируют о возможности записаться на осмотр квартир. Теперь жилой комплекс может быть исключен из „Дорожной карты“ проблемных объектов», — объявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

При этом Московский фонд защиты прав дольщиков был вынужден полностью перерабатывать созданный двадцать лет назад план строительства, с учетом современных технологий и требований к безопасности и комфорту жилья.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с начала года более шести с половиной тысяч человек получили квартиры по программе реновации.