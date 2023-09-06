Москва 06 сентября 2023, 13:27 Очистные сооружения построят в Новой Москве Пятова: очистные сооружения построят в поселении Вороновское в ТиНАО Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В поселении Вороновском рядом с поселком ЛМС построят очистные сооружения. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, общая площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров.

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«Для строительства очистных сооружений АО „Мосводоканал“ будет предоставлен в аренду сроком на шесть лет участок площадью более двух гектаров», — уточнила Пятова.

Строительство позволит избежать необходимости транспортировки сточных вод поселка ЛМС через требующую реконструкции трубопроводную систему. Участок, на котором появится объект, на данный момент не застроен.

Ранее сообщалось о том, что очистные сооружения для сточных вод построят и обновят в 15 округах Подмосковья.