Москва 21 февраля 2024, 12:57 «Очаровательная и неподражаемая». Собянин поздравил актрису Алентову с днем рождения Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Алентову АГН Москва/Global Look Press

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Народная артистка России Вера Алентова 21 февраля отметит свое 82-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил актрису с днем рождения специальной телеграммой, которую опубликовала пресс-служба столичного правительства.

«Талантливая, очаровательная и неподражаемая, Вы завоевали сердца миллионов зрителей», — говорится в поздравительном тексте.

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Глава города назвал роли Алентовой блистательными и отметил, что они стали частью золотого фонда отечественного кинематографа.

Мэр пожелал актрисе удачи и успеха в творческих проектах.

Вера Алентова родом из Котласа Архангельской области. В 1961 году поступила в Школу-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького на курс Маркова. Выпустившись из вуза, она стала актрисой Московского драмтеатра имени Пушкина, в котором служит до сих пор.

Первую роль Алентова получила в спектакле «Шоколадный солдатик». Ее героиней стала Райна Петкова.

Ранее Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки. По его словам, этот праздник сплотил талантливых людей.