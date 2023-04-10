Москва 10 апреля 2023, 17:48 Обыски в тренинговом центре провели после убийства пенсионерки в Москве СК Москвы: обыски в тренинговом центре «Академия „Центр света“» провели после убийства

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Обыски в тренинговом центре «Академия „Центр света“» провели в рамках уголовного дела по факту убийства пенсионерки на севере Москвы. Об этом сообщил столичный СК.

По данным следствия, 21 сентября прошлого года в Москве нашли мумифицированное и скелетированное тело женщины 1934 года рождения. Упакованный в полиэтилен и завернутый в ткань труп нашли в квартире дома на улице Ангарской.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали — им оказался мужчина 1977 года рождения, который снимал комнату у убитой в течение 15 лет. На допросе он признал свою вину, мужчину взяли под стражу.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый являлся активным участником тренингового центра „Академия ‚Центр света‘“. В связи с этим сегодня следователями столичного СК при поддержке оперативных служб проведен обыск по месту жительства организаторов данного центра», — уточнили в СК.

Следователи назначили экспертизы по изъятым документам, которые имеют значение для расследования дела.