02 января 2023, 13:15
Обвиняемого в убийстве мужчины в «Зарядье» отправили под стражу
Зарезавшего сотрудника МАДИ в «Зарядье» отправили в СИЗО
Тверской суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) 26-летнего мужчину. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемый против избрания меры пресечения не возражал.
По данным ведомства, нападение произошло в минувшую субботу, 31 декабря, на тротуаре под Парящим мостом.
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Обвиняемый в ходе конфликта нанес пострадавшему не менее 16 ударов ножом. От полученных ран убитый скончался. По предварительным данным, погибший — сотрудник МАДИ.
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Видео с избрания меры пресечения опубликовала пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Задержанному предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений. По решению суда под стражей устроивший поножовщину останется до 28 февраля 2023 года.По неподтвержденным данным, конфликт возник в момент, когда сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили около «Зарядья».
Убийства
Суд
Прокуратура РФ
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