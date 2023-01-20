Москва 20 января 2023, 18:46 Обвиняемого в смертельной аварии на МКАД таксиста арестовали на два месяца Прокуратура сообщила об аресте спровоцировавшего смертельную аварию на МКАД таксиста Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Восточного административного округа Москвы об аресте 23-летнего водителя такси, обвиняемого в смертельной аварии на втором километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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Согласно материалам дела, в минувшую среду, 18 января, водитель такси за рулем автомобиля Kia во время проезда по МКАД врезался во впереди идущий большегруз MAN. От удара грузовик сбил машину Volvo и влетел в бетонное заграждение между внутренней и внешней сторонами кольца. В результате водитель большегруза погиб.

Видео с места аварии опубликовал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Водителю такси предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве меры пресечения суд избрал для таксиста заключение под стражу до 19 марта.