Москва 21 июля 2023, 08:50 Обучить, направить, поддержать. Собянин — о мерах развития промышленности в Москве Мэр Собянин: вопреки всем проблемам Москва переживает промышленный бум Telegram

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Несмотря на все сложности, Москва переживает промышленный бум благодаря системе поддержки реального сектора городскими властями. Об этом в личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Одной из удачных мер помощи он назвал городскую программу льготного кредитования, которая позволяет получить до трех миллиардов рублей на строительство или реконструкцию цехов или новое оборудование под три процента годовых на срок до трех лет. При этом разницу между льготной и коммерческой ставкой кредита компенсирует городской бюджет. А после расширения программы на договоры лизинга оборудования шанс на развитие получил средний и малый бизнес.

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Сегодня, как рассказал Собянин, промышленные предприятия получили более 250 миллиардов льготных кредитов. В качестве примера он привел опыт фармацевтической компании «Велфарм-М», которая с помощью программ поддержки сэкономила более 400 миллионов рублей.

В январе этого года на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» компания открыла первую линию по производству твердых лекарственных форм на новом заводе «Велфарм-М». Завод сможет обеспечить 80% потребности России в препаратах для онкобольных. В ближайшие годы здесь начнут производить лекарства для лечения рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний — более 300 наименований. Сергей Собянин

По мнению главы города, развитие отечественного производства стало вопросом экономической независимости и безопасности, поэтому поддержка реального сектора остается одним из главных приоритетов столичных властей.

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