Москва 09 августа 2023, 11:02 Общий санитарный день появился у московских библиотек Общий санитарный и выходной день установили в библиотеках Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские библиотеки каждый последний вторник месяца будут закрывать на санитарный день. Во время перерыва сотрудники читальни приведут в порядок книжный фонд и все помещения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Московские библиотеки заработали по единому графику семь лет назад. Так проголосовали жители столицы в проекте «Активный гражданин». Весной 2016 года утвердили новое расписание, по которому у читален установили общий выходной день — понедельник. При этом для горожан сделали удобные часы работы для посещения по вечерам и в выходные дни.

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Расписание составили также с учетом территориального расположения той или иной библиотеки. Как выяснилось, посетителям комфортнее, чтобы учреждения в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) открывались чуть раньше, а те, что расположены за ТТК, начинали работать в полдень.

При этом санитарные дни каждая библиотека проводила раз в месяц по своему усмотрению. Это правило было неудобным для посетителей, поэтому было решено, сделать общий санитарный день для всех учреждений.

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