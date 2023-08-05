Москва 05 августа 2023, 11:34 «Общий доступ»: еще восемь спортивных учреждений подключили к бесплатному Wi-Fi в Москве Восемь спортивных учреждений Москвы дополнительно подключили к городскому Wi-Fi Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают развивать бесплатную городскую сеть беспроводного интернета Wi-Fi. К ней подключили еще восемь спортивных учреждений, сообщил столичный департамент информационных технологий.

Как подчеркнули в ведомстве, спортсмены смогут загрузить онлайн-тренировки и быть всегда на связи. К Wi-Fi подключили:

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футбольный манеж «Олимп»;

физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва»;

физкультурно-оздоровительный комплекс Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 2;

спортивные комплексы «Восточный» и «Дом спорта»;

стадион «Первомайский»;

ледовые центры «Созвездие» и «Метеор» Московской академии хоккея.

Для того чтобы воспользоваться бесплатный интернетом, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_Wi-Fi_Free. После этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

Ранее в дептрансе Москвы подвели итоги пользования городским Wi-Fi на остановках транспорта. С начала года в бесплатную сеть вошли 350 тысяч раз.