Москва 06 февраля 2024, 14:15 Общежитие класса «люкс» для студентов «Бауманки» почти достроили в Москве Бочкарев: строительство общежития МГТУ имени Баумана почти завершили в Москве РИА «Новости»

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Строительство общежития для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Реализуемый объект — совершенно уникальный формат проживания для будущих ученых. Фактически, студенты будут размещаться в объекте класса „люкс“ в центре столицы», — отметил заммэра.

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Два корпуса общежития будут включать 620 жилых блоков. Готовность корпусов «Спектр» и «Стрела» оценили в 99% и 75% соответственно. Параллельно идет благоустройство территории кампуса.

Помещения площадью приблизительно 40 квадратных метров с высокими потолками в 2,7 метра и современным панорамным остеклением рассчитаны на четырех человек. Жилые блоки оснастят отдельной кухней. Из окон некоторых комнат будет виден Лефортовский парк, а с верхних этажей второго корпуса — Центральный кластер и другие участки кампуса.

Инновационный дизайн объекта уже отметили Архитектурной премией Москвы в прошлом году.

Осенью мэр столицы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана: многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.