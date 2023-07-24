Москва 24 июля 2023, 15:20 Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Москве ОП Москвы: наблюдать за выборами-2023 будет общественный штаб Сайт мэра и правительства Москвы

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Члены Общественной палаты (ОП) Москвы приняли единогласное решение по созданию специального штаба по наблюдению за выборами-2023. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на председателя организации Константина Ремчукова.

«Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году, а также утвердить руководителя и заместителей штаба», — сказал он.

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В ходе обсуждения члены ОП закрыли эти вопросы. Руководителем Общественного штаба назначили Вадима Ковалева. Его замами — Илью Массух и Александра Асафова. Кроме этого, первый из перечисленный станет руководителем по электронному голосованию.

Ранее сообщили, что Московская область готовится к губернаторским и муниципальным выборам. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Кто имеет право участвовать в голосовании, как сделать это очно, дистанционно и по месту нахождения — в материале «360».