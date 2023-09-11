Москва 11 сентября 2023, 12:13 Общественный штаб по наблюдению за выборами завершил работу в Москве Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы завершил работу Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве прошли выборы мэра столицы. Вместе с этим свою работу завершил и общественный штаб по наблюдению. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Каждый москвич голосовал удобным именно для него способом. Онлайн-голосование не прекращалось даже ночью», — подчеркнули в штабе.

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Главная задача, которая стояла перед общественниками, — обеспечение честности и прозрачности выборов. Всего членами штаба стали около трех тысяч человек. Среди них были представители политических партий, лидеры мнений, политологи, социологи и многие другие.

Существенных нарушений специалисты не выявили. Наблюдатели работали очно на каждом из 2058 участков, а также с помощью видеокамер следили за ситуацией круглосуточно.

Выборы проходили на протяжении трех дней: с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. Также голосование прошло и в онлайн-формате.

Центризбирком сообщил о победе действующего мэра Москвы Сергея Собянина на выборах мэра столицы с 76,38% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).