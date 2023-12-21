Москва 21 декабря 2023, 19:02 Общественное прогулочное пространство появится в Новой Москве Бочкарев: общественное пространство для прогулок появится в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Около поселка Мосрентген в Новой Москве скоро появится зона для отдыха и прогулок. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект реализуют на участке в поселке Мосрентген, в квартале № 24, на земельном участке 1А (НАО). Пространство будет доступно для всех желающих.

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«Общая протяженность прогулочного маршрута составит порядка 500 метров. Благоустройство будет разделено на функциональные зоны: здесь предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, а также маршрута для скандинавской ходьбы», — рассказал Бочкарев.

В общественном пространстве установят скамейки, лежаки и оригинальные архитектурные формы.

Будущее общественное пространство станет частью жилого комплекса «1-й Ясеневский», реализацию которого начала ГК «ФСК». Комплекс построят в одном километре от МКАД вдоль Калужского шоссе. Он будет состоять из четырех урбан-блоков с переменной высотой от шести до 18 этажей. Часть пространства для прогулок сдадут вместе с первыми двумя домами. Их площадь составит около 92,6 тысячи квадратных метров.

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