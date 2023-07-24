Москва 24 июля 2023, 20:07 Общедоступная парковка на 100 машин появилась на северо-востоке Москвы Парковка общего пользования появилась на Сельскохозяйственной улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном административном округе столицы появился общедоступный паркинг на 100 машино-мест. Специалисты Госинспекции по недвижимости снесли незаконные ограждения, чтобы освободить въезд автомобилистам, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Начальник московской Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Иван Бобров уточнил, что на территории нелегальной стоянки в Ростокине открыли доступ к парковке на сотню машин.

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Паркинг появился на Сельскохозяйственной улице. До этого участок арендовали представители общественной организации автолюбителей.

Бобров добавил, что по окончании срока аренды территорию должны были освободить от всех построенных ограждений, однако арендаторы не убрали ни железный забор, ни ворота, ни шлагбаум. Во время проверки участка он уже по факту стал территорией общего пользования, поэтому незаконные ограждения пришлось демонтировать.

Ранее заммэра Москвы Ракова заявила о запуске пилотного проекта на парковках в трех поликлиниках. Посетители смогут бесплатно оставлять автомобиль, пока посещают врача, но через два часа начнет действовать повышенный тариф.