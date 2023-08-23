23 августа 2023, 18:49
Образовательный центр ввели в эксплуатацию в Новой Москве
Школу и детсад в составе ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве ввели в эксплуатацию
В деревне Николо-Хованское поселения Сосенское ввели в эксплуатацию образовательный комплекс «Диалектика». Он рассчитан на 1320 мест. Учреждение вошло в состав ЖК «Испанские кварталы», сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
В состав комплекса вошла школа на 1100 учеников и детский сад на 220 воспитанников.
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«Ключевое пространство в школе — многофункциональный атриум на 390 мест, который может выполнять функцию актового или концертного зала, кинотеатра или лектория», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Общая площадь образовательного комплекса составила более 24 тысяч квадратных метров. В том числе, в здании создали все условиях для маломобильных граждан.
В комплексе сделали отдельный блок с лабораторными, обустроили зоны для художественного и музыкального образования, IT-полигон и многое другое.
Территорию вокруг также благоустроили. На ней установили скалодром, велосипедную трассу, амфитеатр.
Ранее стало известно, что готовность школы для 550 учеников в Щелкове превысила 40%.
Строительство
Образование
Москва 2023
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