Москва 23 августа 2023, 18:49 Образовательный центр ввели в эксплуатацию в Новой Москве Школу и детсад в составе ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве ввели в эксплуатацию Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В деревне Николо-Хованское поселения Сосенское ввели в эксплуатацию образовательный комплекс «Диалектика». Он рассчитан на 1320 мест. Учреждение вошло в состав ЖК «Испанские кварталы», сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

В состав комплекса вошла школа на 1100 учеников и детский сад на 220 воспитанников.

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«Ключевое пространство в школе — многофункциональный атриум на 390 мест, который может выполнять функцию актового или концертного зала, кинотеатра или лектория», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая площадь образовательного комплекса составила более 24 тысяч квадратных метров. В том числе, в здании создали все условиях для маломобильных граждан.

В комплексе сделали отдельный блок с лабораторными, обустроили зоны для художественного и музыкального образования, IT-полигон и многое другое.

Территорию вокруг также благоустроили. На ней установили скалодром, велосипедную трассу, амфитеатр.

Ранее стало известно, что готовность школы для 550 учеников в Щелкове превысила 40%.